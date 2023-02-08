Офицер Марочко заявил о применении ВСУ химоружия, похожего на полицейский слезоточивый газ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) под Угледаром и Артемовском сбрасывают на российские подразделения гранаты с отравляющим газом, вызывающим тошноту. Об этом сообщил в своем Telegram подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

«Газовые атаки вызывают тошноту у наших бойцов, очень редко доходит до потери сознания. Речь идет, скорее всего, о полицейском газе вроде "Черемухи"», — написал Марочко, отметив, что применение таких газов показывает готовность Киева нарушить конвенции о запрете химоружия.