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09:51, 8 февраля 2023Бывший СССР

Марочко рассказал подробности применения химического оружия Украиной

Офицер Марочко заявил о применении ВСУ химоружия, похожего на полицейский слезоточивый газ

Фото: The Presidential Office of Ukraine / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) под Угледаром и Артемовском сбрасывают на российские подразделения гранаты с отравляющим газом, вызывающим тошноту. Об этом сообщил в своем Telegram подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

«Газовые атаки вызывают тошноту у наших бойцов, очень редко доходит до потери сознания. Речь идет, скорее всего, о полицейском газе вроде "Черемухи"», — написал Марочко, отметив, что применение таких газов показывает готовность Киева нарушить конвенции о запрете химоружия.

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Василий Мека
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