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09:41, 8 февраля 2023Среда обитания

В России стали выдавать меньше ипотеки

Frank RG: объем выдачи ипотеки в России в январе снизился на 59,5 процента

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В январе 2023 года объем выдачи ипотеки в России резко уменьшился почти на 60 процентов относительно показателя декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные агентства Frank RG.

В первом месяце 2023 года объем выдачи снизился до 284,3 миллиарда рублей. При этом за год в стране стали выдавать на 13,5 процента меньше кредитов на жилье. Относительно декабря динамика достигла 59,5 процента. Что касается среднего размера кредита, то в январе он упал на 12,5 процента, до 3,5 миллиона рублей.

Аналитики объяснили динамику тем, что с 1 января в стране повысили максимальную процентную ставку по льготной ипотеке. На ситуацию также повлиял повышенный спрос в декабре.

Ранее в Центробанке сообщили, что по итогам 2022 года рост ипотечного портфеля российских банков составил 20,4 процента. Результат оказался на треть ниже, чем в 2021 году.

Нина Ташевская
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