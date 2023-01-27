ЦБ: ипотечный портфель российских банков вырос на 20,4%

По итогам 2022 года рост ипотечного портфеля российских банков составил 20,4 процента. Результат оказался на треть ниже, чем в 2021 году, передает ТАСС со ссылкой на данные Центробанка (ЦБ).

«Росту ипотеки во многом способствовали субсидируемые программы, на ставках по которым временное повышение ключевой ставки Банка России отразилось лишь частично», — отметили в ЦБ.

Эксперты подчеркнули, что несмотря на более низкий прирост по сравнению с 2021 годом показатель 2022-го считается высоким с учетом сопутствующих обстоятельств. Наиболее активно ипотека росла в феврале-марте, когда многие планировавшие взять кредит на жилье решились это сделать после начала кризиса, опасаясь повышения ставок.

По предварительным данным, ипотека в декабре выросла на 3,3 процента, а общий объем портфеля достиг 14,1 триллиона рублей. Результат последнего месяца года превысил ноябрьский на 50 процентов и достиг рекордных 697 миллиарда рублей. Значительный рост связан с высоким спросом на льготный кредиты, выдачи которых удвоились. Самой популярной стала льготная ипотека — в начале декабря ее стали оформлять чаще из-за возможного завершения программы, а после продления — из-за повышения ставки в 2023 году.

Ранее в России оценили риск возникновения ипотечного пузыря. В «Дом.РФ» заявили, что предпосылок для этого нет. На наличие пузыря могут указывать ускоренный темп выдачи, снижение стандартов кредитования и ухудшение качества кредитного портфеля. В 2022 году ипотека осталась на достаточно низком уровне, несмотря на рост показателей.