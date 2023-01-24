Оценен риск ипотечного пузыря в России

В «Дом.РФ» не увидели предпосылок для возникновения ипотечного пузыря в России

В институте развития «Дом.РФ» не увидели признаков возникновения ипотечного пузыря в России. Так ситуацию на рынке жилищных кредитов оценил руководитель аналитического центра госкомпании Михаил Гольдберг, пишет ТАСС.

Эксперт пояснил, что на наличие пузыря на ипотечном рынке могут указывать ускоренный темп выдачи, снижение стандартов кредитования и ухудшение качества кредитного портфеля. Несмотря на рост показателей в 2022 году, проникновение ипотеки по-прежнему остается на достаточно низком уровне, считают в «Дом.РФ».

Качество кредитного портфеля, по данным госкомпании, остается на достаточно высоком уровне — доля просроченных платежей не превышает одного процента. Снижения стандартов кредитования специалисты также не наблюдают.

Ранее в Госдуме предупредили о рисках ипотечного пузыря в России. По словам депутата Николая Арефьева, предпосылками к этому может выступать уход с рынка иностранных компаний, в результате чего некоторые люди остались без работы.