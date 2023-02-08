В Италии отменили запланированные концерты Дениса Мацуева

В Италии отменили запланированные на май 2023 года концерты российского пианиста-виртуоза Дениса Мацуева. Об этом сообщили на сайте международного фестиваля Pianistico, в рамках которого должны были состоятся выстулления музыканта.

По данным издания, концерты Мацуева были отменены после писем мэров итальянских городов Брешиа и Бергамо. Сообщения были написаны после просьбы посла Украины в государстве Ярослава Мельника.

Ранее стало известно, что концерты группы ДДТ в трех российских городах вновь перенесли на неопределенный срок.

17,19 и 21 февраля музыканты должны были выступить в Челябинске, Магнитогорске и Оренбурге, однако «по независящим от группы и организаторов причинам» концерты были отменены. Представители коллектива отметили, что приобретенные поклонниками билеты остаются действительными, а также подчеркнули, что деньги можно вернуть.