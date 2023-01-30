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11:22, 30 января 2023Культура

Концерты группы ДДТ вновь отменили в трех городах

Концерты группы ДДТ в трех городах вновь перенесли на неопределенный срок

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Концерты группы ДДТ в трех городах вновь перенесли на неопределенный срок. Об этом представители музыкального коллектива сообщили на официальном сайте.

17,19 и 21 февраля музыканты должны были выступить в Челябинске, Магнитогорске и Оренбурге, однако «по независящим от группы и организаторов причинам» концерты были отменены. Представители коллектива отметили, что приобретенные поклонниками билеты остаются действительными, а также подчеркнули, что деньги можно вернуть.

«Группа ДДТ искренне благодарит десятки тысяч наших поклонников, купивших билеты во многих городах России, и терпеливо ожидающих наших выступлений. Спасибо, мы это понимаем и ценим!» — говорится в сообщении группы. О датах проведения новых выступлений пока ничего неизвестно.

ДДТ переносит концерты в третий раз: изначально выступления должны были состояться в 2020 году, позже их перенесли на 2022-й, а затем — на февраль 2023-го.

В декабре прошлого года Верховный суд Башкирии отклонил жалобу лидера группы ДДТ Юрия Шевчука на решение о назначении ему штрафа по делу о дискредитации Вооруженных сил России. Музыкант прокомментировал решение суда.

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Анастасия Астахова
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