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09:28, 8 февраля 2023Бывший СССР

Одесситов предупредили о дрейфующих морских минах

Власти Одессы предупредили жителей об опасности дрейфующих морских мин из-за шторма

Фото: РИА Новости

Шторм, разворачивающийся в Черном море, может привести к срыву морских мин с якорей и их дрейфу к берегам Одессы, предупредили власти города жителей в Telegram.

«Через шторм в Черном море усиливается минная опасность. Есть высокая вероятность срыва морских мин с якорей и их появления у берега, а также их дрейф вдоль побережья», — говорится в сообщении горсовета.

26 января в Одессе мужчина запустил фейерверк во время воздушной тревоги, вскоре стало известно о его задержании украинской полицией.

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