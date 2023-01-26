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16:28, 26 января 2023Бывший СССР

В Одессе мужчина запустил фейерверк во время воздушной тревоги

В Одессе задержали мужчину, запустившего фейерверк во время воздушной тревоги

Фото: Alexander Kagan / Unsplash

В Одессе полиция задержала мужчину, запустившего фейерверк во время воздушной тревоги. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава областной военной администрации Максим Марченко.

Отмечается, что мужчина запустил фейерверк на улице Генерала Бочарова. «В то же время были прилеты по Днепру и Запорожью, погибли люди. Полиция уже задержала нарушителя и он во всем признался», — заявил Марченко.

Утром 26 января по всей территории Украины прозвучали сигналы воздушной тревоги. Позднее также стало известно о взрывах в ряде украинских регионов.

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Георгий Нестеров
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