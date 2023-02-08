«Ведомости»: в России с февраля 2022 года подорожал лук на 28,7%

В России подорожал лук — с февраля прошлого года цена лука в оптовом секторе выросла на 28,7 процента (до 19,3 рублей за килограмм). Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Минсельхоза.

Как пишет издание, капуста за этот же период подешевела на 58,6 процента до 12,7 рублей за килограмм, картофель — на 37,3 процента до 17,2 рублей за килограмм, свекла — на 28,8 процента до 15,8 рублей за килограмм, морковь — на 20,4 процента до 18,8 рублей за килограмм.

Представитель Центра агроаналитики (подведомственное учреждение Минсельхоза) связывал подорожание лука с погодными условиями в странах Центральной Азии, которые являются поставщиками овоща. Из-за аномальных морозов в январе (в Узбекистане — до минус 17–23 градусов ночью) испортился товар, который хранился на неотапливаемых складах.

Власти Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана запретили вывоз лука со своих территорий в соседние страны, в том числе в Россию — это и спровоцировало рост цен на этот продукт, отметили в Минсельхозе.

Ранее замглавы министерства экономического развития страны Илья Торосов заявил, что по итогам 2023 года рост цен в России составит 5-6 процентов. Показатель на 2023 год прогнозируется с учетом эффекта высокой базы 2022 года и рецессии в экономике, отметил он.