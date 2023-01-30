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10:05, 30 января 2023Экономика

В России назвали прогнозируемый уровень инфляции в 2023 году

Замглавы МЭР Торосов: в 2023 году инфляция в России составит 5-6% из-за высокой базы

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

По итогам 2023 года рост цен в России составит 5-6 процентов. Такие цифры назвал замглавы министерства экономического развития (МЭР) страны Илья Торосов в беседе с «Известиями».

«По оценкам, уже во II квартале этого года инфляция может опуститься ниже целевого уровня в 4 процента. Мы рассчитываем, что рост цен будет в рамках прогноза по году — 5–6 процентов», — сказал он. В прошлом году рост цен достиг 11,9 процента, напомнил Торосов.

Показатель на 2023 год прогнозируется с учетом эффекта высокой базы 2022 года и рецессии в экономике, отметил он. При этом ожидаемый уровень является средним и может значительно различаться в разных секторах. Эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Михаил Зельцер ранее объяснял, что замедление инфляции спровоцировано чисто техническим фактором — этой весной вряд ли повторится паника, которая началась сразу после начала российской спецоперации на Украине.

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В интервью замглавы ведомства также рассказал, что Минэкономразвития ожидает среднегодовой курс рубля в текущем году на уровне в среднем 70 рублей за доллар или в диапазоне 68-72 рубля за доллар. Он также отметил, что крепкий рубль негативно сказывается на бюджете страны, и для российских экспортеров рентабельным будет курс российской валюты в 60 рублей за доллар.

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Мария Грушко
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