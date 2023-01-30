В Минэкономразвития назвали балансовый для экономики России курс рубля

Минэкономразвития: курс рубля в ₽70 за доллар является балансовым для экономики России

Первый замглавы Минэкономразвития России Илья Торосов в интервью «Известиям» назвал балансовый для экономики страны курс рубля. По его словам, таким уровнем является 70 рублей за доллар.

Торосов пояснил, что курс 60 рублей за доллар «категорически не устраивает экспортеров», поскольку их бизнес становится нерентабельным. Кроме того, от крепкого рубля страдает бюджет, который недополучает доходы, заявил он.

Минэкономразвития ожидает среднегодовой курс в 2023 году на уровне в среднем 70 рублей за доллар, что примерно соответствует текущему уровню. Более широкий диапазон в среднем по году — 68-72 рубля за доллар.

В очередной раз курс рубля резко вырос в ходе торгов 11 января. Тогда национальная валюта отреагировала на сообщения российского Центрального банка и Министерства финансов. Регулятор намерен с 13 января вернуться к операциям с иностранной валютой в валютной паре «китайский юань-рубль» в рамках реализации Минфином России механизма бюджетного правила. Таким образом Минфин планирует компенсировать потери бюджета — 54,5 миллиарда рублей нефтегазовых доходов, которые не поступят по итогам января.