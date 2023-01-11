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12:58, 11 января 2023Экономика

Курс рубля вырос

Курс доллара на торгах 11 января приблизился к отметке 68 рублей
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Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Курс рубля на торгах 11 января вырос к основным валютам. Курс доллара снизился на минимуме до 68,3 рубля, к моменту написания новости приблизился к отметке 69 рублей, свидетельствуют данные Московской биржи.

Евро упал ниже 74 рублей, на минимуме опускался до 73,6 рубля. Юань снижался незначительно, примерно до 10 рублей и остается вблизи этого уровня.

Рубль реагирует на сообщения российского Центрального банка и Министерства финансов. Регулятор намерен с 13 января вернутся к операциям с иностранной валютой в рамках реализации Минфином России механизма бюджетного правила . Речь идет о валютной паре «китайский юань-рубль».

Минфин, в свою очередь, объявил, что в период с 13 января по 6 февраля будет продавать юани, чтобы компенсировать потери бюджета — 54,5 миллиарда рублей нефтегазовых доходов, которые не поступят по итогам января. Иностранную валюту, соответственно, продадут на ту же сумму.

Потерю указанного объема доходов ведомство объяснило снижением фактического экспорта газа по сравнению с прогнозными значениями. В начале января снизились поставки российского газа в Европу через Украину, что объясняется невостребованностью топлива в Европе на фоне теплой погоды, рекордным уровнем заполненности газовых хранилищ и значительным падением цен.

В дальнейшем операции Минфина будут также зависеть от суммы нефтегазовых доходов федерального бюджета: при их превышении над базовым месячным уровнем ведомство будет закупать активы в объеме сверхдоходов, в обратной ситуации — продавать.

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Платон Щукин
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