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16:34, 8 февраля 2023Забота о себе

Названы способы справиться с шелушением и раздражением кожи из-за холодов

Дерматолог Барабанова: избавиться от шелушения кожи из-за холода помогут легкие пилинги

Фото: Alexander Grey / Unsplash

Избавиться от возникших из-за воздействия холода на кожу шелушений и сухости помогут легкие пилинги. О других способах справиться с основными зимними проблемами эпидермиса дерматолог клиники эстетической медицины «Время Красоты» Ирина Барабанова рассказала в беседе с «Лентой.ру».

Среди основных проблем кожи лица и тела из-за морозов врач назвала шелушение, сухость, раздражение, холодовую крапивницу, появление трещин и заед (ангулярного стоматита) на губах, а также цыпки на руках. Она объяснила, что причины сухости и шелушения часто кроются в дефиците витаминов и микроэлементов, в частности витамина D. Чтобы выяснить, с чем связано ухудшение состояния кожи, пациенту необходимо сдать биохимический анализ. Только после этого можно приступать к решению проблемы.

Для профилактики и лечения сухости и шелушения кожи лица применяются достаточно легкие пилинги. Часто проведение процедуры зависит от типа кожи: если кожа сухая, процедура проводится раз в неделю, если жирная — один-два раза в неделю. Также восстановить липидный барьер кожи и придать ей сияние и более здоровый вид могут любые домашние и профессиональные процедуры по типу кожи

Ирина Барабановаврач-дерматолог
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Чтобы избавиться от сухости, трещин и раздражения губ, Барабанова предложила применять дома мягкие отшелушивающие средства и обязательно использовать на улице бальзам для губ. Появления на руках так называемых цыпок помогут избежать защитные и увлажняющие кремы, богатые витаминами A, E, D. Мужчинам следует придерживаться тех же рекомендаций, подчеркнула дерматолог.

Также, как отметила собеседница «Ленты.ру», в зимний период может обостриться розацеа. Избавиться от проявлений заболевания в виде покраснений и расширенных сосудов на лице поможет фототерапия BBL.

Для терапии холодовой крапивницы назначаются антигистаминные препараты, защитные и при необходимости гормональные кремы, какие-то специальные процедуры в этом случае не показаны. Схему лечения и косметические средства в этом случае должен подбирать врач, самолечение может привести к обострению заболевания

Ирина Барабановаврач-дерматолог

Ранее российский косметолог и дерматолог Мария Моржанаева раскрыла опасные последствия умывания туалетным мылом. По ее словам, это средство нарушает кислотно-щелочной баланс и может привести к гиперчувствительности, покраснениям и дерматологическим болезням кожи.

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Наталья Обрядина
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