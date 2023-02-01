Российский косметолог раскрыла опасные последствия умывания туалетным мылом

Косметолог Моржанаева: умывание туалетным мылом приводит к покраснениям

Российский косметолог и дерматолог Мария Моржанаева раскрыла опасные последствия популярного вида умывания. Беседа на эту тему появилась на сайте издания «Газета.Ru».

По словам врача, лучше не очищать кожу с помощью туалетного мыла, поскольку оно нарушает кислотно-щелочной баланс и может привести к гиперчувствительности, покраснениям и дерматологическим болезням.

«Мыло изготавливается на основе животных или растительных жиров, к которым добавляют щелочь. В составе можно обнаружить и другие компоненты, в том числе красители и ароматизаторы. Но перечисленного выше достаточно, чтобы понять, что такое средство вредит коже», — пояснила Моржанаева.

Вместо упомянутого средства врач посоветовала использовать пенку, мусс, гель или молочко, которые очищают кожу более деликатно. Помимо этого, доктор рекомендовала после умывания тонизировать кожу, а затем наносить увлажняющий крем.

В декабре 2022 года ведущий дерматолог мельбурнской клиники ODE Dermatology Шамми Тисан раскрыла опасность популярной косметологической процедуры микродермабразии. По словам врача, процесс микродермабразии можно сравнить с трением наждачной бумаги о нежную кожу лица. По этой причине она может привести к развитию розацеа или акне.