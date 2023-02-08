Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:06, 8 февраля 2023Ценности

Мадонна появилась на публике в украшениях с непристойными изображениями

Певица Мадонна посетила «Грэмми-2023» в броши с изображением мужского полового органа

Фото: @Madonna

Американская поп-исполнительница Мадонна показала детали своего эпатажного образа с премии «Грэмми-2023». Пост на эту тему появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

64-летняя певица посетила церемонию награждения в винтажном костюме черного цвета, состоящем из пиджака и юбки длины макси люксового бренда Thierry Mugler и в колготках в сетку. Известно, что данный комплект входил в коллекцию марки, которую впервые представили в 1997 году. В качестве обуви она выбрала туфли на высоком каблуке модного дома Vivienne Westwood.

Материалы по теме:
Многососковость. Мировые звезды решили обнажиться на красной дорожке Венецианского фестиваля. Как это было?
Многососковость.Мировые звезды решили обнажиться на красной дорожке Венецианского фестиваля. Как это было?
10 сентября 2022
Новый нос и страсть к «голым» нарядам: как Белла Хадид стала самой стильной женщиной в мире?
Новый нос и страсть к «голым» нарядам:как Белла Хадид стала самой стильной женщиной в мире?
4 декабря 2022

Что касается украшений, знаменитость предпочла надеть брошь в виде банта, на которую с помощью блестящих страз было нанесено непристойное изображение, а именно мужской половой орган. Помимо этого, Мадонна дополнила свой наряд серебристым клатчем со словом Fuck, выполненным из черной кожи.

Ранее в феврале дочь американской певицы Мадонны модель Лурдес Леон вышла в свет в откровенном наряде и поделилась снимками с фанатами. На размещенных кадрах видно, что знаменитость в качестве наряда выбрала рваное платье длины макси черного цвета, дыры которого оголяли ее тело.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Карина Черных
Обсудить
Последние новости
Американский журналист описал операцию ВМС США по подрыву «Северных потоков»
Член команды Махачева оказался под угрозой тюрьмы за кормление квокк в Австралии
54-летняя певица Валерия раскрыла свой график бьюти-процедур
Принца Гарри и Меган Маркл вызвали в суд
В ЛНР рассказали о заполненных ранеными солдатами ВСУ больницах Краматорска
Раскрыта причина эффективности ракеты «воздух-РЛС» в ходе СВО
Зеленский встретится с Макроном в Париже
Польша разочаровалась вкладом Германии в поставку танков Украине
В Британии понадеялись увидеть первые обвинения по трибуналу против России
Зеленский пообещал добиваться поставок истребителей Киеву
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.