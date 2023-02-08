Post Malone сильно похудел и напугал фанатов

Рэпер Post Malone сильно похудел и напугал поклонников

Американский рэпер Post Malone (настоящее имя — Остин Ричард Пост) сильно похудел и напугал своих поклонников, которые заподозрили у исполнителя проблемы со здоровьем. Об этом сообщает TMZ.

На данный момент музыкант находится в туре по Австралии, и многие фанаты забеспокоились, когда увидели артиста на одном из выступлений. Они посчитали, что Post Malone борется с болезнью или даже зависимостью из-за резкой потери веса и непонятных движений, которые он делал во время концерта.

Однако источники, близкие к 27-летнему исполнителю, сообщают, что поклонникам не нужно беспокоиться, потому что «он не принимает наркотики и не болен». По их словам, Пост недавно набрал вес для роли в кино, но с тех пор «соблюдает строгую диету и занимается спортом».

Отец артиста также оценил новый образ сына, оставив комментарий к фан-видео, отметив, что рэпер выглядит здоровым как никогда — душевно и физически.

В сентябре прошлого года Post Malone отменил свой концерт в Бостоне из-за проблем со здоровьем. Причиной отмены выступления стала боль в теле, из-за которой музыкант попал в больницу.