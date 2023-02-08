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16:17, 8 февраля 2023Мир

Зеленский встретился с главой Генштаба Великобритании

Глава Генштаба Великобритании Радакин встретился с президентом Украины Зеленским
Владимир Зеленский и Риши Сунак

Владимир Зеленский и Риши Сунак. Фото: Henry Nicholls / Reuters

Глава Генштаба Великобритании адмирал Тони Радакин встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом говорится в официальном аккаунте британского Минобороны в Twitter.

Встреча состоялась в ходе визита Зеленского в Соединенное Королевство. «Великобритания твердо намерена поддерживать Украину вместе с союзниками и партнерами», — сказано в посте.

В нем также приводятся слова Радакина. Глава британского Генштаба заявил, что страна планирует расширить программу подготовки украинских военных, начав обучать морских пехотинцев и летчиков.

Ранее 8 февраля сообщалось, что Зеленский встретился с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Отмечалось, что в ходе визита в страну он понаблюдает за учениями, которые проводятся на военных базах Соединенного Королевства.

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Варвара Кошечкина
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