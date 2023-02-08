В Казахстане обновили правила получения разрешения на временное проживание

Иностранцев обязали подтверждать адрес для получения разрешения на проживание в Казахстане

В Казахстане обновили правила оформления разрешения на постоянное проживание иностранцев. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики.

Отмечается, что теперь для оформления соответствующего документа потребуется наличие загранпаспорта и подтверждение адреса проживания на территории Казахстана. Срок действия загранпаспорта при этом должен составлять не менее 180 календарных дней на момент подачи заявления.

Для получения разрешения на временное проживание также потребуется личное присутствие собственника жилья, лица, действующего от его имени по доверенности, или заверенное у нотариуса согласие собственника. Как заявили в МВД, такие меры были приняты для «исключения возможности регистрации иностранцев на несуществующие адреса, а также на адреса, не имеющие отношения к заявителю».

В январе сообщалось, что Казахстан изменил порядок въезда и пребывания туристов в стране, отменив «визаран». Согласно новым правилам, иностранцы, въезжающие в республику без визы, смогут легально находиться в ней до 30 суток, а суммарно — до 90 дней на протяжении одного календарного периода в 180 дней.