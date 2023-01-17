В Казахстане изменили правила въезда и пребывания туристов

Правительство Казахстана отменило «визаран» для иностранцев с 27 января

Власти Казахстана изменили правила въезда и пребывания туристов в стране, в том числе для граждан Евразийского экономического союза (ЕАЭС), отменив «визаран». Соответствующее постановление правительства республики опубликовано во вторник, 17 января, на сайте нормативных правовых актов Казахстана.

Согласно новым правилам, иностранцы, въезжающие в азиатскую страну без визы, смогут легально находиться в республике 30 суток, суммарно — до 90 дней на протяжении одного календарного периода в 180 дней. Граждане стран ЕАЭС (Армения, Белоруссия, Киргизия, Россия), прибывающие в Казахстан, имеют право находиться в республике 90 дней на протяжении одного календарного периода в 180 дней.

При этом отмечается, что въезжать в страну и находиться там до трех месяцев теперь можно будет не более двух раз в год. Если при пересечении границы с Казахстаном у лица будет выявлено нарушение данного правила, то во въезде будет отказано. Уточняется, что постановление правительства вступит в силу через 10 дней после дня опубликования, с 27 января.

Ранее в январе сообщалось, что во время зимних праздников большинство соотечественников, выезжающих за рубеж, устремились в две страны СНГ — наиболее популярными направлениями стали Белоруссия и Казахстан. На третьем месте оказалась Турция, следом идут ОАЭ, Египет и Грузия.