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08:39, 8 февраля 2023Экономика

Названы самые высокооплачиваемые вакансии в России

SuperJob подготовил список самых высокооплачиваемых вакансий февраля в России

Фото: Shutterstock

В феврале среди наиболее высокооплачиваемых вакансий в России оказались разработчики программного обеспечения (ПО), менеджеры и врачи. Одни из самых высоких зарплат программистам предлагают в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и Челябинске, врачам — в Нижнем Новгороде, Новосибирске, Екатеринбурге и Самаре, а менеджерам по продажам — в Омске, Перми, Ростове-на-Дону и Уфе. Об этом свидетельствуют результаты исследования SuperJob, пишет РБК. Сервис проанализировал 103 тысячи вакансий в 16 российских городах.

При этом самое лучшее предложение найдено в Москве — 344 тысячи рублей в месяц предлагают соискателю на руководителя по федеральным закупкам. За ним в списке следует вакансия директора по строительству в Санкт-Петербурге с предлагаемой зарплатой от 250 тысяч рублей. В Волгограде водителю категории С готовы предложить 130 тысяч рублей в месяц.

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Вакансии с потенциальной зарплатой от 100 тысяч рублей можно также найти в Воронеже, Екатеринбурге, Краснодаре, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре, Уфе и Челябинске. Наиболее выгодными предложениями в этих городах аналитики назвали вакансии ведущего инженера-технолога, врача стоматолога-хирурга-имплантолога, а также директора филиала в компании в сфере обеспечения пожарной безопасности.

Согласно рейтингу наиболее выгодных предложений месяца, подготовленному сервисом «Работа.ру», на первом месте оказалась вакансия менеджера по продажам IT-оборудования в Москве с зарплатой в 400 тысяч рублей и врача-косметолога в Санкт-Петербурге с оплатой в размере 300 тысяч рублей. В первую пятерку также вошли архитектор 1С в Москве, которому предлагают за работу 250 тысяч рублей в месяц, вахтенный механик на Камчатке (220 тысяч рублей) и стоматолог-ортопед в Иркутске (200 тысяч рублей).

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Мария Грушко
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