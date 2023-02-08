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18:05, 8 февраля 2023Ценности

Дизайнер раскрыла «уродливое правило» для создания стильного образа

Дизайнер Сейам посоветовала сочетать комфортную вещь с трендовыми ради стильного образа

Фото: @zeopatra

Дизайнер из Нью-Йорка раскрыла способ, помогающий ей выглядеть стильно каждый день. Роликом на эту тему она поделилась на своей странице в TikTok, насчитывающей 100 тысяч подписчиков.

29-летняя стилистка Афаф Сейам рассказала, что при составлении образов придерживается так называемого «уродливого правила». По ее словам, существует два вида одежды: функциональная, которая является комфортной и уродливой одновременно, а также те предметы гардероба, которые нравятся человеку, однако их тяжело сочетать между собой.

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«Все наряды можно разделить на три зоны: верх, низ и обувь. При создании образов я предпочитаю брать одну удобную вещь и дополнять ее трендовыми вещами. Например, к худи я подбираю классические брюки и каблуки, а к комбинезону в пижамном стиле — жакет и вечерние туфли. Таким образом вы всегда будете стильными, а не странными», — посоветовала девушка.

Публикация Сейам стала вирусной и набрала почти два миллиона лайков. Подписчики поблагодарили ее за лайфхак в комментариях под постом. «Новое "правило трех"», «Просто гений», «Действительно работает», «Судя по твоим красивым образам — метод рабочий», «Спасибо тебе!» — высказывались зрители.

В сентябре 2022 года российский стилист Анна Шаповал перечислила портящие образ модели брюк на сезон осень-зима 2022 и 2023 годов. Так, среди неактуальных фасонов эксперт отметила джинсы скинни, кожаные легинсы и бриджи.

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Майя Пономаренко
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