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09:36, 8 февраля 2023Экономика

В России вырос спрос на устройства для умного дома

«Ведомости»: в 2022 году в России вырос спрос на устройства для умного дома

Фото: Thom Holmes / Unsplash

В прошлом году россияне стали чаще покупать устройства для умного дома — вырос спрос на роботы-пылесосы, умные колонки и розетки, пульты для дистанционного управления, осветительные приборы и шторы, а также комплексные системы безопасности (датчики движения, дыма, протечки воды и видеокамеры). Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на участников рынка.

Тенденцию подтвердили операторы МТС и Tele2 — по их данным, продажи товаров умного дома в 2022 году в России увеличились в два раза в количественном выражении. Рост продаж таких устройств также отметили в «Билайне» (плюс 21 процент) и «Мегафоне» (плюс 10 процентов). О повышенном спросе на умные товары сообщили и в Wildberries — в прошлом году россияне купили в 3,3 раза больше таких устройств, чем в 2021-м.

В денежном выражении рынок вырос примерно на 30 процентов в годовом выражении, составив около 100 миллиардов рублей, оценил замдиректора компании «F+ tech-Марвел» Станислав Солтицкий. Однако точно оценить темпы роста довольно трудно, поскольку помимо продаж в официальных магазинах электроники и рознице операторов связи умные товары также можно приобрести на AliExpress, а на площадку приходится около 80 процентов продаж всех умных устройств, объясняет директор Ассоциации интернета вещей Андрей Колесников. По его мнению, спрос на такие технологии будет продолжать расти.

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Сейчас в категории данных товаров в основном представлены устройства китайских производителей, таких как Aqara, Xiaomi, Hiper и Digma. Доля китайских гаджетов резко увеличилась после ухода ряда зарубежных игроков с рынка на фоне обострившегося конфликта на Украине.

Параллельно с растущей популярностью умных гаджетов в России снижается спрос на смартфоны. По итогам прошлого года в стране было реализовано 24-26,5 миллиона гаджетов, что на 20 процентов меньше, чем в 2021-м. Доля Samsung и Apple рухнула на треть, на столько же (с 50 до 65 процентов) усилились позиции производителей из Китая.

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Мария Грушко
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