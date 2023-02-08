Названа дата выхода спин-оффа сериала «Бумажный дом»

Спин-офф сериала «Бумажный дом выйдет на Netflix в декабре 2023 года

Стриминговая платформа Netflix представит спин-офф сериала «Бумажный дом» в декабре 2023 года. Тизер появился на YouTube.

Новый проект получил название «Берлин». Сюжет шоу пока не раскрывается. Режиссерами стали Давид Баррокаль, Джеффри Каупер и Альберт Пинто.

Продюсер и сценарист «Бумажного дома» Алекс Пина также выступил продюсером «Берлина». Главные роли в новом шоу исполнят Педро Алонсо, Марсель Гонсалес, Тристан Ульоа, Мико Джерри, Мишель Хеннер.

Ранее сообщалось, что спин-офф «Бумажного дома» также будет посвящен ограблениям, однако в нем будет больше «комедийных и романтических сцен» и «собственная идентичность». Съемки «Берлина» проходили в двух странах — Испании и Франции. Всего планируется 8 эпизодов.