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В Испании стартовали съемки спин-оффа сериала «Бумажный дом»

В Испании стартовали съемки первого спин-оффа сериала «Бумажный дом»

Кадр: сериал «Бумажный дом»

В Испании стартовали съемки первого спин-оффа сериала «Бумажный дом». Об этом сообщает El Pais.

Проект под названием «Берлин» будет посвящен жизни персонажа, которого играет Педро Алонсо, задолго до того, как он вступил в банду, совершившую крупнейшее ограбление в стране. В новом шоу от студии Netflix также примут участие актеры Мишель Дженнер, Тристан Ульоа, Бегонья Варгас, Жоэль Санчес и Хулио Пенья.

В сериале, режиссерами которого выступили Альберт Пинто, Дэвид Баррокаль и Джеффри Каупер, будет восемь эпизодов. По словам создателей, спин-офф «Бумажного дома» также будет посвящен ограблениям, однако в нем будет больше «комедийных и романтических сцен» и «собственная идентичность».

Съемки «Берлина» будут проходить в двух странах — Испании и Франции. Дата премьеры проекта пока не раскрывается.

Ранее стало известно, что фильм «Блэйд» потерял своего режиссера Бассама Тарика незадолго до начала съемок.

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Анастасия Астахова
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