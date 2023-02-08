Вильфанд назвал сроки прихода весны в Россию

Глава Гидрометцентра Вильфанд заявил, что весна придет в Россию со второй половины апреля

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с Ura.ru назвал сроки, в которые должна прийти весна. По его словам, в центральных регионах страны она должна наступить примерно во второй половине апреля.

«В Москве дневная температура около +15 градусов и выше наступает не раньше второй половины апреля. Как видите, до этого еще чуть больше двух месяцев», — заявил синоптик.

Он добавил, что сход снежного покрова в Московском регионе и в сопредельных областях ожидается в начале апреля, на юге России — в конце марта, а на севере — 7-8 апреля. Глава Гидрометцентра отметил, что в первой половине марта ожидаются самые большие сугробы за всю зиму.

Ранее он назвал январь в Москве самым мрачным за полвека. С начала 2023 года солнце в столице наблюдалось лишь шесть дней. Такое происходит впервые за последние 55 лет, отметил синоптик.