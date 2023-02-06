Вильфанд рассказал о самом мрачном за полвека январе в Москве

Научрук Гидрометцентра Вильфанд назвал январь в Москве самым мрачным за полвека

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал январь в Москве самым мрачным за полвека. Его слова в понедельник, 6 февраля, приводит ТАСС.

С начала 2023 года солнце в столице наблюдалось лишь шесть дней. Такое происходит впервые за последние 55 лет, отметил синоптик. «По данным обсерватории МГУ, прошедший январь также оказался на последнем месте по количеству ультрафиолетовой энергии», — рассказал он.

Вильфанд отметил, что в зимнее время года солнечная энергия крайне важна для самочувствия человека, в отличие от лета, когда бывает наоборот — периоды опасного уровня ультрафиолета.

Февраль 2023, в свою очередь, в столице оказался в среднем на 1,5 градуса теплее климатической нормы.

Ранее научный руководитель объяснил частое введение режима «черного неба» зимой в Сибири. По его словам, зимой в азиатской части России часто формируются области высокого давления, при котором характерны нисходящие движения воздуха.