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16:18, 6 февраля 2023Россия

Вильфанд рассказал о самом мрачном за полвека январе в Москве

Научрук Гидрометцентра Вильфанд назвал январь в Москве самым мрачным за полвека

Фото: Aleksandr Popov / Unsplash

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал январь в Москве самым мрачным за полвека. Его слова в понедельник, 6 февраля, приводит ТАСС.

С начала 2023 года солнце в столице наблюдалось лишь шесть дней. Такое происходит впервые за последние 55 лет, отметил синоптик. «По данным обсерватории МГУ, прошедший январь также оказался на последнем месте по количеству ультрафиолетовой энергии», — рассказал он.

Вильфанд отметил, что в зимнее время года солнечная энергия крайне важна для самочувствия человека, в отличие от лета, когда бывает наоборот — периоды опасного уровня ультрафиолета.

Февраль 2023, в свою очередь, в столице оказался в среднем на 1,5 градуса теплее климатической нормы.

Ранее научный руководитель объяснил частое введение режима «черного неба» зимой в Сибири. По его словам, зимой в азиатской части России часто формируются области высокого давления, при котором характерны нисходящие движения воздуха.

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Евгения Куликова
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