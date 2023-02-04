Синоптик объяснил частое введение режима «черного неба» зимой в Сибири

Вильфанд объяснил, что режим «черного неба» в Сибири вводят из-за загрязняющих веществ

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд объяснил частое введение режима «черного неба» зимой в Сибири. Его слова передает РИА Новости.

Как пояснил синоптик, зимой в азиатской части России часто формируются области высокого давления, при котором характерны нисходящие движения воздуха. «Они как бы прибивают к земле все те продукты, которые формируются в результате производственной, химической деятельности и так далее», — рассказал он.

«Черным небом» называется режим неблагоприятных метеоусловий, при которых рассеивание вредных примесей в атмосфере затрудняется.

Режим «черного неба» был объявлен в шести городах России с 2 по 3 февраля: Красноярске, Назарове, Минусинске, Ачинске, Абакане и Черногорске. В конце января 2022 года режим «черного неба» вводили на территории Томской, Кемеровской и Новосибирской областей.