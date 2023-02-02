«Черное небо» накрыло шесть городов России

В городах Красноярского края и Республики Хакасия объявили режим «черного неба»

В шести городах России с 2 по 3 февраля метеорологи объявили режим «черного неба» — неблагоприятных метеоусловий (НМУ). Способствующее накоплению вредных примесей в воздухе явление накрыло несколько населенных пунктов Красноярского края и Республики Хакасия, пишет «Российская газета».

Режим «черного неба» связан с погодой — в основном с отсутствием ветра, который обычно помогает рассеиваться опасным частицам в атмосфере. НМУ специалисты объявляют для того, чтобы промышленные предприятия снизили нагрузку на окружающую среду.

Как сообщили в правительстве Красноярского края, режим введен в Красноярске, Назарове, Минусинске и Ачинске. В столице региона он действует с 9:00 (по московскому времени), в других городах его установили на несколько часов позже. Завершение НМУ метеорологи прогнозируют к 15:00 (мск) 3 февраля. Однако эксперты предупреждают, что многое будет зависеть от погоды, и не исключают, что при отсутствии ветра режим «черного неба» придется продлить.

Аналогичная ситуация в Абакане и Черногорске (Республика Хакасия). Как уточнили в Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, речь идет о НМУ первой степени опасности.

В конце января 2022 года режим «черного неба» вводили на территории Томской, Кемеровской и Новосибирской областей. Неблагоприятные метеорологические условия наблюдались в этих регионах в течение трех дней. Тогда местные власти пояснили, что НМУ не были спровоцированы чрезмерными эмиссиями или авариями на промышленных предприятиях.