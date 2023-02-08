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20:53, 8 февраля 2023Среда обитания

Жители Московского региона стали чаще интересоваться покупкой одного типа жилья

«Инком-Недвижимость»: спрос на «вторичку» в Московском регионе повысился на 15 процентов
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В январе 2023 года спрос на приобретение вторичной недвижимости в Московском регионе повысился на 15 процентов относительно аналогичного периода 2022 года. О том, что жители Москвы и области стали чаще интересоваться покупкой одного типа жилья, со ссылкой на исследование аналитиков компании «Инком-Недвижимость» сообщает «Интерфакс».

Специалисты отметили, что в первом месяце наступившего года покупатели неожиданно повели себя очень активно — спрос на приобретение недвижимости увеличивался и полностью восстановился к третьей неделе месяца, а предложение прекратило рост. «На вторичном рынке жилья Москвы январь — обычно унылый и бесцветный месяц, но в этом году он заиграл новыми красками», — добавили в компании. При этом директор направления «Вторичный рынок» «Инком-Недвижимости» Сергей Шлома отметил, что ажиотажа на рынке нет.

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Что касается стоимости «вторички», то в Старой Москве она установилась на уровне в 267,7 тысячи рублей, в Новой Москве — 202,9 тысячи рублей, а в Подмосковье — 139,3 тысячи рублей. Шлома предположил, что в будущем есть вероятность того, что цены на готовые квартиры снизятся, однако резкого падения в 10-15 процентов ожидать не стоит.

В феврале аналитики портала «Мир квартир» пришли к выводу, что за первый месяц 2023-го среди крупных городов России недвижимость на вторичном рынке сильнее всего подорожала в Кирове. По их данным, за январь текущего года средняя стоимость квадратного метра «вторички» там выросла в цене на 1,8 процента, до 78,9 тысячи рублей.

Полина Кислицына
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