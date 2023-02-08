Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
17:39, 8 февраля 2023Среда обитания

Названы города России с наиболее подорожавшей «вторичкой»

«Мир квартир»: сильнее всего за январь 2023 года «вторичка» подорожала в Кирове
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Александр Котомин / «Лента.ру»

За январь 2023 года среди крупных городов России недвижимость на вторичном рынке сильнее всего подорожала в Кирове. Об этом «Ленте.ру» сообщили аналитики портала «Мир квартир».

По данным экспертов, за первый месяц текущего года средняя стоимость квадратного метра «вторички» в Кирове выросла в цене на 1,8 процента, до 78,9 тысячи рублей. Вторым городом в списке локаций с наиболее подорожавшими готовыми квартирами специалисты назвали Краснодар с положительной динамикой в 1,7 процента, до 108,8 тысячи рублей. Замкнул тройку лидеров город Тольятти, где за январь 2023-го цена «квадрата» вторичного жилья увеличилась на 1,2 процента, достигнув 67,1 тысячи рублей.

В некоторых регионах «вторичка», напротив, подешевела. Самое сильное снижение стоимости квадратного метра было зафиксировано в Ленинградской области — минус 1,2 процента, до 112,8 тысячи рублей. Вторую строчку среди городов с самым подешевевшим «квадратом» жилья на вторичном рынке разделили между собой Архангельск и Махачкала (по минус 0,5 процента в каждом, до 90,9 тысячи рублей и 79,8 тысячи рублей соответственно). В Иркутске и Оренбурге снижение составило 0,4 процента, до 108,4 и 64,3 тысячи рублей соответственно). В Москве также наблюдалась незначительная отрицательная динамика — за месяц квадратный метр вторичного жилья в столице потерял в цене 0,1 процента, достигнув показателя в 305,3 тысячи рублей.

Материалы по теме:
Миллионы россиян хотят купить квартиру, но боятся. Что пугает их чаще всего?
Миллионы россиян хотят купить квартиру, но боятся.Что пугает их чаще всего?
11 ноября 2022
«Она должна напоминать отель» Какие уловки помогают риелторам сдать квартиру в России по заоблачным ценам?
«Она должна напоминать отель»Какие уловки помогают риелторам сдать квартиру в России по заоблачным ценам?
10 января 2023

В среднем по всем исследуемым городам «квадрат» подорожал за месяц на 0,3 процента, до 96,3 тысячи рублей. Незначительный рост цен на недвижимость эксперты объяснили выходом в продажу объектов, которые были куплены в новостройках в течение предыдущих нескольких лет, когда стоимость квартир значительно выросла. По причине того, что эти объекты были приобретены на пике, их собственники не намерены снижать цены, если нет цели срочно продать жилье.

В феврале специалисты консалтинговой компании SRG пришли к выводу, что в январе 2023 года вторичное жилье подешевело в семи из 50 крупных городов России. По их данным, число городов с отрицательной динамикой цен на готовые квартиры сократилось — в декабре 2022 года снижение показателей наблюдали в 15 населенных пунктах.

Полина Кислицына
Обсудить
Последние новости
Названа причастная к выбору места подрыва «Северных потоков» страна
Мужчина похитил ношеное женское белье и одел в него свою секс-куклу
Кассир СДЭК подстроил ограбление пункта выдачи в Ногинске и попал на видео
В Британии запланировали обучение пилотов истребителей с Украины
Кержаков прокомментировал приглашение в европейский клуб
Зеленского раскритиковали за нарушение самого строгого вида этикета
В российской Арктике зафиксировали афтершоки землетрясения в Турции
В кабмине Британии рассказали о переговорах по передаче истребителей Украине
В России объяснили покупку Польшей HIMARS у США хитрой многоходовочкой
Танк переехал автомобиль в ДНР
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.