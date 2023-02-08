Названы города России с наиболее подорожавшей «вторичкой»

«Мир квартир»: сильнее всего за январь 2023 года «вторичка» подорожала в Кирове

За январь 2023 года среди крупных городов России недвижимость на вторичном рынке сильнее всего подорожала в Кирове. Об этом «Ленте.ру» сообщили аналитики портала «Мир квартир».

По данным экспертов, за первый месяц текущего года средняя стоимость квадратного метра «вторички» в Кирове выросла в цене на 1,8 процента, до 78,9 тысячи рублей. Вторым городом в списке локаций с наиболее подорожавшими готовыми квартирами специалисты назвали Краснодар с положительной динамикой в 1,7 процента, до 108,8 тысячи рублей. Замкнул тройку лидеров город Тольятти, где за январь 2023-го цена «квадрата» вторичного жилья увеличилась на 1,2 процента, достигнув 67,1 тысячи рублей.

В некоторых регионах «вторичка», напротив, подешевела. Самое сильное снижение стоимости квадратного метра было зафиксировано в Ленинградской области — минус 1,2 процента, до 112,8 тысячи рублей. Вторую строчку среди городов с самым подешевевшим «квадратом» жилья на вторичном рынке разделили между собой Архангельск и Махачкала (по минус 0,5 процента в каждом, до 90,9 тысячи рублей и 79,8 тысячи рублей соответственно). В Иркутске и Оренбурге снижение составило 0,4 процента, до 108,4 и 64,3 тысячи рублей соответственно). В Москве также наблюдалась незначительная отрицательная динамика — за месяц квадратный метр вторичного жилья в столице потерял в цене 0,1 процента, достигнув показателя в 305,3 тысячи рублей.

В среднем по всем исследуемым городам «квадрат» подорожал за месяц на 0,3 процента, до 96,3 тысячи рублей. Незначительный рост цен на недвижимость эксперты объяснили выходом в продажу объектов, которые были куплены в новостройках в течение предыдущих нескольких лет, когда стоимость квартир значительно выросла. По причине того, что эти объекты были приобретены на пике, их собственники не намерены снижать цены, если нет цели срочно продать жилье.

В феврале специалисты консалтинговой компании SRG пришли к выводу, что в январе 2023 года вторичное жилье подешевело в семи из 50 крупных городов России. По их данным, число городов с отрицательной динамикой цен на готовые квартиры сократилось — в декабре 2022 года снижение показателей наблюдали в 15 населенных пунктах.