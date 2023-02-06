Определены города России с подешевевшим жильем

SRG: в январе вторичное жилье подешевело в семи крупных городах России

В январе 2023 года вторичное жилье подешевело в семи из 50 крупных городах России. Такие данные приводят специалисты консалтинговой компании SRG в своем исследовании, пишет РБК.

По данным аналитиков, число городов с отрицательной динамикой цен на готовые квартиры сократилось — в декабре 2022 года снижение показателей наблюдали в 15 населенных пунктах. Сейчас самой существенной коррекция оказалась в Курске — минус 1,14 процента за месяц, до 75,6 тысячи рублей за один квадратный метр.

Второе место занимает Астрахань — там вторичное жилье подешевело в среднем на 0,7 процента, до 68,3 тысячи рублей за «квадрат». На третьей строчке оказался Калининград со снижением на 0,59 процента, до 109,2 тысячи рублей за «квадрат». Цены на «вторичку» также уменьшились в Севастополе (минус 0,5 процента, до 148,04 тысячи рублей за «квадрат»), Казани (минус 0,44 процента, до 141,1 тысячи рублей), Новосибирске (минус 0,19 процента, до 104,2 тысячи рублей) и Томске (минус 0,07 процента, до 95,5 тысячи рублей).

Ранее в SRG выяснили, что выгоднее всего приобрести жилье с использованием средств материнского капитала можно в Магнитогорске. Размер субсидии в этом городе составляет 589,5 тысячи рублей, а стоимость квадратного метра вторичного жилья — около 55 тысяч. Маткапитала будет достаточно, чтобы купить 10,7 «квадрата».