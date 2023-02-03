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09:32, 3 февраля 2023Среда обитания

Названы самые выгодные города для покупки жилья на маткапитал

SRG: больше всего квадратных метров на маткапитал можно купить в Магнитогорске и Махачкале

Фото: Александр Шеметов / ТАСС

Больше всего квадратных метров на материнский капитал можно купить в Магнитогорске. Самые выгодные локации для приобретения недвижимости с помощью маткапитала назвали в консалтинговой компании SRG, передает РБК.

Расчеты проводила автоматизированная система оценки недвижимости, основанная на искусственном интеллекте. Она сопоставила сумму маткапитала на первого ребенка со стоимостью квадратного метра на вторичном рынке и средней ценой предложения однокомнатной квартиры площадью 40 «квадратов». Исследование охватило 50 российских городов.

Размер субсидии в Магнитогорске составляет 589,5 тысячи рублей, а стоимость квадратного метра вторичного жилья — около 55 тысячи. Маткапитала будет достаточно, чтобы купить 10,7 «квадрата». Второе место досталось Махачкале, где сертификат позволит приобрести девять метров. Здесь один «квадрат» стоит 65,3 тысячи рублей. Тройку лидеров замыкают Астрахань и Тольятти, в которых маткапитал покроет стоимость 8,6 квадратного метра при стоимости «квадрата» 68,2 тысячи рублей. Во всех перечисленных городах субсидия оплатит 21,5–26,7 процента стоимости квартиры. Такой суммы достаточно для первоначального взноса по ипотеке.

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Меньше всего жилья маткапитал позволит приобрести в Москве — два квадратных метра, или 5,19 процента стоимости. Второй место в списке анти-лидеров досталось Сочи (2,5 «квадрата», 6,2 процента), а третье — Санкт-Петербургу (2,9 «квадрата», 7,34 процента). В этих городах самая дорогая недвижимость в стране, стоимость метра составляет от 200 до 283 тысяч рублей. В остальных локациях сертификат покроет от трех до восьми «квадратов», в 34 из них суммы будет достаточно для оплаты первого взноса.

С 1 февраля 2023 года размер маткапитала в России проиндексировали на 11,9 процента. Выплату на первого ребенка увеличили до 586,9 тысячи рублей, а для семей со вторым ребенком, если до его рождения права на материнский капитал не возникало — до 775,6 тысячи рублей.

Александра Качан
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