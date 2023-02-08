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10:00, 8 февраля 2023Среда обитания

В Москве стали продавать больше студий

«Метриум»: объем предложения квартир-студий в Москве вырос на 75 процентов

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Экспозиция квартир-студий на рынке недвижимости Москвы за год выросла на 75 процентов. О том, что в столице стали больше выставлять на продажу этот тип жилья, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные профильных компаний.

По данным компании «Метриум», объем предложения студий за год вырос на 75,1 процента, до 14,1 тысячи лотов. Доля подобных объектов на первичном рынке столицы выросла с 17 до 20 процентов. При этом эксперты агентства «НДВ Супермаркет недвижимости» заметили рост предложения на 61,1 процента.

Изначально студии в основном выставляли на продажу в массовом сегменте. Однако на данный момент подобные лоты появились в премиальном сегменте — за год предложение выросло на 69 процентов. Эксперты объяснили расширение объема предложения адаптацией рынка к запросам покупателей и их платежеспособности.

Ранее в компании «ИНКОМ-недвижимость» заявили, что за 2022 год в России стали строить больше однокомнатных квартир и студий площадью до 20 квадратных метров. Предложение подобного микрожилья увеличилось на 55 процентов.

Нина Ташевская
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