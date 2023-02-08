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20:55, 8 февраля 2023Мир

Сунак обсудил с Зеленским возможность поставок истребителей Украине

Риши Сунак заявил, что обсудил с Зеленским возможность поставок истребителей Украине
Риши Сунак и Владимир Зеленский

Риши Сунак и Владимир Зеленский. Фото: Andrew Matthews / Reuters

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским возможность поставок истребителей Киеву. Его слова передает Reuters.

Глава британского кабмина отметил, что начало обучения украинских пилотов стало первым шагом к тому, чтобы украинские военные могли управлять британскими истребителями. «Первый шаг к тому, чтобы иметь возможность предоставлять [Киеву] передовые самолеты, — это иметь солдат или пилотов, способных их использовать. Это процесс, который требует некоторого времени. Мы начали этот процесс сегодня», — высказался он.

Сунак также добавил, что не исключает никакие варианты военной помощи Украине.

Ранее в российском посольстве в Соединенном Королевстве пригрозили, что решение властей Великобритании о поставках истребителей Украине будет иметь последствия для Европы и всего мира. В ведомстве отметили, что «кровавая жатва» очередного витка эскалации будет на совести Лондона.

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Виктория Кондратьева
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