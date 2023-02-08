Швейцария заявила о готовности к посредничеству в конфликте на Украине

Постпред Швейцарии при ООН заявила о готовности Берна к посредничеству по Украине

Берн готов стать посредником для урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявила постоянный представитель Швейцарии при ООН Паскаль Кристин, ее слова передает ТАСС.

Поспред напомнила о важности движения к мирным и справедливым решениям по украинскому конфликту. «Чтобы добиться этого, мы должны опираться на международное право и на дипломатические усилия. И в этом плане, если стороны того пожелают, Швейцария готова оказать добрые услуги и поддержать деэскалацию», — подчеркнула она.