Комиссия сената Швейцарии выступила против закона о реэкспорте оружия на Украину

Власти Швейцарии выступили против реэкспорта оружия на Украину, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление комитета по безопасности сената Швейцарии (CSP-E) в ответ инициативе комиссии ассамблеи (CSP-N).

«Комиссия отказалась девятью голосами против трех при отсутствии воздержавшихся поддержать парламентскую инициативу CPS-N 23.401. Она направлена на внесение поправок в статью 18 Федерального закона о военном имуществе (LFMG) с целью аннулирования деклараций о недопущении реэкспорта, если будет установлено, что реэкспорт военной техники на Украину связан с российско-украинской войной», — говорится в документе.

По мнению комиссии, разрешение реэкспорта швейцарской военной техники только Киеву противоречит принципу равного обращения, закрепленному в законе о нейтралитете. Уточняется, что комиссия шестью голосами против четырех решила внести инициативу о внесении поправок в федеральный закон о военном имуществе. Этот закон позволит ограничить пятилетний срок действия деклараций о недопустимости реэкспорта, подписанных странами, покупающими военное имущество Швейцарии.

Ранее власти Сербии раскритиковали решение Запада реэкспортировать немецкие танки Leopard на Украину. Президент страны Александр Вучич заявил, что этот шаг западных стран стал величайшей ошибкой.