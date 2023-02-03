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14:57, 3 февраля 2023Мир

Вучич назвал отправку немецких танков на Украину величайшей ошибкой Запада

Президент Сербии Вучич назвал отправку немецких танков Украине величайшей ошибкой Запада

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Отправка немецких танков на Украину является величайшей ошибкой Запада, заявил президент Сербии Александр Вучич на заседании национального парламента. Его цитирует РИА Новости.

«Величайшая ошибка Запада — то, что эти страны захотели передать танки, особенно немецкие танки. И скажу вам почему — это страшные танки. Неизвестно, какой лучше — Challenger, Leopard или Abrams», — сказал президент, добавив, что поставки боевых машин «объединили русский народ как никогда».

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Ранее правительство ФРГ одобрило отправку Украине 88 танков Leopard 1, несмотря на имеющиеся проблемы с боеприпасами. Отмечается, что Leopard 1 больше не производятся, а их снаряды имеют отличный от более новых моделей калибр.

25 января представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт сообщил, что Германия согласна отправить на Украину танки Leopard 2, при этом она также одобрит их реэкспорт из стран-партнеров по НАТО.

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Глеб Бажуткин
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