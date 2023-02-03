Вучич назвал отправку немецких танков на Украину величайшей ошибкой Запада

Президент Сербии Вучич назвал отправку немецких танков Украине величайшей ошибкой Запада

Отправка немецких танков на Украину является величайшей ошибкой Запада, заявил президент Сербии Александр Вучич на заседании национального парламента. Его цитирует РИА Новости.

«Величайшая ошибка Запада — то, что эти страны захотели передать танки, особенно немецкие танки. И скажу вам почему — это страшные танки. Неизвестно, какой лучше — Challenger, Leopard или Abrams», — сказал президент, добавив, что поставки боевых машин «объединили русский народ как никогда».

Ранее правительство ФРГ одобрило отправку Украине 88 танков Leopard 1, несмотря на имеющиеся проблемы с боеприпасами. Отмечается, что Leopard 1 больше не производятся, а их снаряды имеют отличный от более новых моделей калибр.

25 января представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт сообщил, что Германия согласна отправить на Украину танки Leopard 2, при этом она также одобрит их реэкспорт из стран-партнеров по НАТО.