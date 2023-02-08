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20:45, 8 февраля 2023Мир

В ООН отказались подтверждать причастность США к взрывам на «Северных потоках»

Офис генсека ООН не стал подтверждать причастность США к взрывам на «Северных потоках»
СюжетВзрывы в США:
Антониу Гутерриш

Антониу Гутерриш. Фото: Willy Kurniawan / Reuters

В офисе генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша пояснили, что не могут подтвердить информацию, что взрывы на газопроводах «Северный поток» провели США, передает ТАСС.

Заместитель официального представителя генсека Фархан Хак указал, что у него, как и у всей организации, нет возможности проверить заявление журналиста Сеймура Херша.

«Американским журналистам определять достоверность этих заявлений. Сверх этого у меня нет комментариев», — добавил Хак.

Ранее официальный представитель Пентагона Гаррон Гэрн опроверг заявления о причастности Соединенных Штатов к взрывам на «Северных потоках».

8 февраля американский публицист Сеймур Херш выпустил статью, в которой заявил, что к диверсии на «Северных потоках» причастны США. По его версии, операцию провели Военно-морские силы США, для установки бомб использовали подлодки. Разработку плана инициировал советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

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Антон Похиляк
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