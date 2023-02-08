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19:23, 8 февраля 2023Мир

Пентагон опроверг причастность США к подрывам «Северных потоков»

Представитель Пентагона Гэрн: США не причастны к взрывам на трубопроводах

Фото: Shutterstock

Официальный представитель Пентагона Гаррон Гэрн в беседе с ТАСС опроверг заявления о причастности Соединенных Штатов к взрывам на «Северных потоках».

«США не были причастны к взрыву на "Северном потоке"», — заверил представитель военного ведомства.

Гэрн сослался на слова заместителя помощника главы Минобороны США Лоры Купер, которая на брифинге в октябре 2022 года также утверждала, что Вашингтон «никоим образом» не замешан в подрывах трубопроводов.

Американский журналист Сеймур Херш опубликовал расследование, в котором обвинил Соединенные Штаты в организации атак на газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2». По его словам, американские водолазы под прикрытием проведения учений заложили взрывчатку для организации диверсии на трубопроводы.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя материал журналиста, отметила, что Москва неоднократно озвучивала позицию о вовлеченности США и НАТО к подрыву трубопроводов.

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Варвара Кошечкина
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