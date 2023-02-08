Близлежащего коричневого карлика изучили с помощью телескопа Джеймса Уэбба

Телескоп Джеймса Уэбба и TESS получили характеристики коричневого карлика HD 19467 B

Астрономы наблюдали близлежащий коричневый карлик HD 19467 B с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба (JWST) и получили уточненные характеристики объекта. Результаты исследования опубликованы в репозитории препринтов arXiv.

Коричневые карлики являются промежуточными объектами между планетами и звездами, занимающие диапазон масс от 13 до 80 масс Юпитера. Один подкласс коричневых карликов (с эффективной температурой от 500 до 1500 кельвинов) известен как Т-карлики и представляет собой самые холодные и наименее яркие субзвездные объекты среди обнаруженных до сих пор.

HD 19467 B, находящийся на расстоянии около ста световых лет от Земли, представляет собой позднего Т-карлика с температурой поверхности около 1000 кельвинов. Он вращается вокруг HD 19467 — солнцеподобной звезды спектрального класса G3V, чей возраст оценивается между 5,4 и 12 миллиардов лет. Измеренная эффективная температура звезды составила примерно 5750 кельвинов.

Для получения средне- и узкополосных изображений и фотометрии HD 19467 и ее компаньона астрономы использовали коронограф и инструмент NIRCam в шести фильтрах на борту JWST, а также космический аппарат NASA Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS).

Результаты показывают, что возраст звезды-хозяина составляет примерно 9,4 миллиарда лет. Было измерено, что радиус звезды составляет около 1,2 радиуса Солнца, а ее масса оценивается примерно в 0,96 массы Солнца. Масса коричневого карлика составила 62-81 массы Юпитера. Исследователи отметили, что радиус HD 19467 B находится на уровне 0,62 радиуса Юпитера, а температура ее поверхности составляет примерно 10 800 кельвинов.

