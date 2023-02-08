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16:42, 8 февраля 2023Бывший СССР

Зеленский прилетел в Лондон на британском военном самолете

Президент Зеленский прилетел в Лондон на британском военно-транспортном самолете C-17

Фото: Henry Nicholls / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Лондон на британском военном самолете. Об этом сообщает газета The Telegraph.

Для своего первого с начала спецоперации на Украине визита в Соединенное Королевство украинский лидер использовал военно-транспортный самолет Военно-воздушных сил Великобритании C-17. На нем он приземлился в аэропорту Станстед.

Ранее сообщалось, что Зеленский встретился с главой Генштаба Великобритании адмиралом Тони Радакином. Отмечается, что во время переговоров с президентом Радакин заявил о планах Лондона расширить программу подготовки украинских военных, начав обучать морских пехотинцев и летчиков.

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Георгий Нестеров
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