Сноуден прокомментировал расследование о диверсиях США на «Северных потоках»

Экс-сотрудник АНБ США Сноуден предложил вспомнить властям операции, которые они отрицали

Экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден предложил вспомнить «другие секретные операции, которые Белый дом устроил, но решительно отрицал», комментируя расследование о диверсиях Вашингтона на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», сделанное публицистом Сеймуром Хершем. Цитату приводит РИА Новости.

«Вы можете вспомнить исторические примеры того, когда Белый дом проводил секретную операцию, но решительно отвергал это? Ну кроме, конечно, той маленькой шумихи вокруг "массовой слежки"», — написал Сноуден, напоминая о расследовании 2013 года. Согласно его данным, разведывательная деятельность спецслужб США и Великобритании была направлена как против иностранных государств, так и против граждан США, а также против союзников по НАТО и стран ЕС.

По версии Херша, опубликованной ранее в его статье, операцию по подрыву «Северных потоков» провели Военно-морские силы (ВМС) США, для установки бомб использовали подлодки. В Белом доме и ЦРУ в ответ на просьбу о комментарии назвали эту информацию ложью и вымыслом.