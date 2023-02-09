Польша отказалась передавать Украине истребители «в первых рядах»
Премьер Польши Моравецкий: Варшава не передаст Украине истребители «в первых рядах»
Польша готова передавать Украине истребители, но не будет делать это «в первых рядах», поскольку готова действовать только в рамках НАТО. Об этом заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий, цитату приводит РИА Новости.
«Если будет принято такое решение, то мы не будем первыми, кто передаст истребители», — отметил он.
Как говорил ранее представитель украинских ВВС Юрий Игнат, американский истребитель F-16 является вероятным кандидатом на перевооружение украинских войск. При этом пока президент США Джо Байден отказывается передавать украинским военным истребители F-16. Впрочем, Пентагон допускает поставки боевых самолетов.