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13:02, 9 февраля 2023Мир

Польша отказалась передавать Украине истребители «в первых рядах»

Премьер Польши Моравецкий: Варшава не передаст Украине истребители «в первых рядах»

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Польша готова передавать Украине истребители, но не будет делать это «в первых рядах», поскольку готова действовать только в рамках НАТО. Об этом заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий, цитату приводит РИА Новости.

«Если будет принято такое решение, то мы не будем первыми, кто передаст истребители», — отметил он.

Как говорил ранее представитель украинских ВВС Юрий Игнат, американский истребитель F-16 является вероятным кандидатом на перевооружение украинских войск. При этом пока президент США Джо Байден отказывается передавать украинским военным истребители F-16. Впрочем, Пентагон допускает поставки боевых самолетов.

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Виктория Кондратьева
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