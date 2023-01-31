В Киеве назвали истребитель для перевооружения ВВС Украины

Представитель ВВС Украины Игнат назвал F-16 кандидатом на перевооружение авиапарка страны

Американский истребитель F-16 является вероятным кандидатом на перевооружение Военно-воздушных сил Украины, заявил представитель украинских ВВС Юрий Игнат, его слова передает РИА Новости. Он также отметил, что Киеву требуется порядка 200 таких самолетов.

«В настоящее время наиболее вероятным кандидатом на замещение старых советских самолетов является именно F-16, потому что на это есть определенные объективные причины. И это не единоличное решение, ведутся постоянные консультации с партнерами», — сказал Игнат.