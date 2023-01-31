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00:33, 31 января 2023Наука и техника

В России оценили способность противостоять F-16

Аналитик Суконкин: российские истребители и средства ПВО обнаружат истребители F-16

Фото: Omar Marques / Getty Images

Российские истребители и средства противовоздушной обороны (ПВО) смогут обнаружить и сбить американские истребители четвертого поколения F-16 Fighting Falcon, если эти самолеты передадут Украине. Способность противостоять F-16 оценил военный эксперт Алексей Суконкин в беседе с News.ru.

По его словам, F-16 могут получить ракеты класса «воздух-воздух» малой дальности AIM-9 Sidewinder и AIM-7 Sparrow средней дальности, которые не способны поразить российские самолеты. Аналитик предположил, что бой российских истребителей Су-35, МиГ-29 или МиГ-31 с F-16 завершится победой первых.

Суконкин отметил, что F-16 похож на МиГ-29, однако у российского самолета два двигателя. Это позволяет в случае поражения одного силового агрегата вернуться на аэродром на одном двигателе.

По мнению эксперта, российские самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 гарантированно увидят всю авиацию в небе над Украиной. Информацию о целях передают истребителям и расчетам зенитных ракетных систем.

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«Вряд ли США и ЕС дадут Киеву F-16 с бортовыми комплексами обороны, способными увести от машины ракеты "земля-воздух". Наши ЗРК типа С-300 или С-400 увидят и поразят F-16 на расстоянии от 80 до 150 километров. Кроме того, есть предварительная информация, что наши самолеты сбивали украинские на расстоянии свыше 300 километров», — сказал Суконкин.

Ранее в январе глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил, что Польша посылает Киеву позитивные сигналы о готовности передать F-16. В этом же месяце военный эксперт Владимир Евсеев предположил, что на Украине практические не осталось пилотов для F-16.

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Даниил Иринин
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