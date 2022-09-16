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В России оценили перспективы F-16 и F-15 на Украине

Эксперт Евсеев: на Украине практически не осталось пилотов для F-16, F-15 или A-10

Фото: U.S. Air Force / Senior Airman Ali Stewart / Reuters

Вооруженные силы Украины испытывают нехватку квалифицированных пилотов истребительной авиации. Так в беседе с РИА Новости военный эксперт Владимир Евсеев оценил перспективы передачи Киеву самолетов F-16 Fighting Falcon, F-15 Eagle или A-10 Thunderbolt II американского производства.

«На Украине практически не осталось пилотов второго класса. Кроме того, известно о гибели самых опытных асов. В условиях, когда самолетов почти нет, летчики третьего класса имеют большие перерывы в полетах, поскольку не хватает техники. Летный состав деградирует», — сказал специалист.

По его мнению, «даже если гипотетически предположить, что откуда-то поставят новые образцы, то их собьют в первых же боях». «Обратите внимание на последний опыт боевого применения украинской пилотируемой авиации — самолеты работали даже не парами, а в одиночку. Такой способ повышает вероятность быть сбитым», — сказал эксперт.

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В июле издание Breaking Defense заметило, что Воздушные силы Украины могут начать использовать истребители F-16 Fighting Falcon американского производства через год-полтора.

В июне 2021 года крупнейший подрядчик Пентагона, американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin, предложила Украине купить у нее истребители четвертого поколения F-16 Fighting Falcon.

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Иван Потапов
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