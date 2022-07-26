В США оценили срок начала использования Украиной американских F-16

Breaking Defense: Украина сможет начать использовать F-16 через год-полтора

Воздушные силы Украины могут начать использовать истребители F-16 Fighting Falcon американского производства через год-полтора, пишет Breaking Defense.

По мнению бывшего пилота F-16 Fighting Falcon Джона Венейбла, способного летчика МиГ-29 можно переобучить на новый истребитель за три-четыре месяца, однако обучение техников и подготовка логистики для обслуживания самолета потребует гораздо большего времени.

«Если у вас нет подрядчика, который готов отправиться в зону активных боевых действий с командой техников, которые уже имели опыт работы с самолетом, вы ожидаете от года до полутора, прежде чем Украина сможет начать использовать эти самолеты», — дал свою оценку срокам готовности Украины к F-16 Fighting Falcon Венейбл.

В марте журнал The National Interest сообщил, что Военно-воздушные силы (ВВС) США проведут модернизацию парка истребителей F-16 Fighting Falcon по 22 пунктам.

В июне 2021 года крупнейший подрядчик Пентагона, американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin, предложила Украине купить у нее истребители четвертого поколения F-16 Fighting Falcon.