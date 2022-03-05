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В США модернизируют истребители F-16

Истребители F-16 ВВС США получат новое оборудование

Фото: U.S. Air Force / Senior Airman Ali Stewart / Reuters

Военно-воздушные силы (ВВС) США проведут модернизацию парка истребителей F-16 Fighting Falcon. Список улучшений самолета четвертого поколения включает 22 пункта, сообщает The National Interest.

Самолет получит новую систему связи и навигации, а также радиолокационную станцию с активной фазированной антенной решеткой (АФАР). Модернизированные F-16 оснастят новой системой радиоэлектронной борьбы и модернизированным оборудованием в кабине пилота.

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23 февраля

ВВС США модернизируют 608 истребителей F-16 Block 40 и Block 50. Работы проводят в рамках проекта Post Block Integration Team (PoBIT), который возглавляет Центр управления жизненным циклом ВВС. В публикации отмечают, что новое оборудование уже интегрируют в строевые F-16.

Истребитель F-16 совершил первый полет в 1974 году, а в 1978 году ВВС США начали эксплуатацию F-16A. Однодвигательный самолет получил девять точек подвески. F-16 может нести ракеты «воздух-воздух» и «воздух-поверхность», а также бомбы. В 2003 году впервые взлетел F-16E/F Block 60 Desert Falcon с радаром APG-80, который позволяет наносить удары высокоточным оружием вне зависимости от времени суток и погодных условий.

В январе в публикации Military Watch истребитель F-16V Block 70/72 включили в число самых опасных самолетов на территории Европы.

В декабре 2022 года в справочнике World Air Forces 2022 назвали самые распространенные самолеты. F-16 остался самым массовым истребителем четвертого поколения в мире.

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Даниил Иринин
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