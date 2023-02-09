21-летний рэпер Macan купил BMW за 15 миллионов рублей

21-летний рэпер Macan купил BMW M5 в автосалоне JETCAR за 15 миллионов рублей

Российский рэпер Андрей Косолапов, более известный как Macan, приобрел новый автомобиль за миллионы рублей. Об этом он рассказал на личной странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

21-летний исполнитель поделился серией роликов и фотографий, на которых он позирует в автосалоне JETCAR в клетчатой рубашке, синих джинсах и кедах в тон брюк. На размещенных кадрах видно, что знаменитость купил машину модели М5 немецкого концерта BMW черного цвета с затемненными окнами.

Известно, что стоимость данного спорткара варьируется от 9 до 15 миллионов рублей в зависимости от комплектации.

В ноябре 2022 года певица Слава также похвасталась новым Mercedes за 18 миллионов рублей. Артистка приобрела Mercedes V300 у официальных дилеров до ухода немецкой компании из России. На опубликованных кадрах она рассказывает подписчикам о новом черном минивэне, который оснащен панорамной крышей и кожаным салоном.