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10:54, 9 февраля 2023Мир

Польша объяснила требование репараций от Германии украденным будущим

Премьер Польши Моравецкий: Германия должна выплатить репарации из-за украденного будущего

Фото: Heikki Saukkomaa / Lehtikuva / Reuters

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что власти Германии должны пойти на требование Варшавы о выплате дополнительных репараций за ущерб, понесенный в годы Второй мировой войны. Его слова прозвучали в интервью изданию Corriere della Sera.

«Наши требования столь же серьезны, как ущерб, нанесенный немцами Польше. Более пяти миллионов польских граждан погибли от рук немцев. Каждая пятая жертва — ребенок, не доживший до своего десятого дня рождения», — подчеркнул политик. Он также заявил, что тогда Германия фактически украла у поляков будущее.

Варшава также обратилась к Конгрессу США с официальной просьбой о поддержке в получении репараций. Кроме того, польские власти обсуждали этот вопрос с представителями ООН, Совета Европы, ЮНЕСКО, а также 50 странами-членами Совета Европы, НАТО и ЕС. При этом власти Германии отказывают Польше, объясняя, что ущерб уже покрыт.

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Виктория Кондратьева
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